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ТОТТЕНХЭМ - ВЕСТ ХЭМ ДИНАМО КИЕВ - КОЛОС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Главные новости футбола 23 июня: Скрипник и Тете – лучшие в УПЛ, резонанс от арбитража Бойко, Барселона – снова лидер

07:00 - Читати українською
Главные новости футбола 23 июня: Скрипник и Тете – лучшие в УПЛ, резонанс от арбитража Бойко, Барселона – снова лидер
Виктор Скрипник / фото из соцсетей

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 23 июня.

Украина

Наставник Зари Виктор Скрипник – лучший тренер 27-го тура УПЛ. В свою очередь вингер Шахтера Тете признан лучшим игроком тура в Премьер-лиге.

Тем временем ассистент Каштру покинет Шахтер ради приглашения от португальского гранда. Сам наставник "горняков" признался, что хочет попробовать свои силы со сборной.

Динамо попало в компанию Ювентуса и Реала, или Как убивали Колос – ужас и мафия в реакции соцсетей на скандал года с судейством в матче УПЛ. "Такие пенальти ставить нельзя": у Динамо нет выбора, или Почему атакующая команда будет падать в штрафной с криками – эксклюзив "Футбол 24".

Европа

В чемпионате Англии Тоттенхэм уверенно переиграл Вест Хэм и приблизился к зоне еврокубков. Между тем Лестер в родных стенах расписал ничью с Брайтоном.

В рамках Примеры Барселона одержала тяжелую победу над Атлетиком и вернула лидерство. В свою очередь Атлетико победил Леванте и вышел на третье место, Хетафе потерял очки с Вальядолидом.

В Серии А Парма уничтожила Дженоа, Наполи уверенно одолел Верону, а Кальяри в добавленное время вырвал победу у СПАЛа.

Украинцы за рубежом

Сергей Ребров не смог удержать впечатляющую беспроигрышную серию Ференцвароша и подарил Фехервару Петряка "победу престижа". Вингер Фради Александр Зубков объяснил, почему его активно отправляют в Турцию.

Тренер Альбасете считает, что Зозуля является жертвой испанских судей – 1 фол за 233 минуты. Зато Василий Кравец стал одним из лучших, но это не помогло Луго обыграть Малагу и покинуть зону вылета.

blog_ava
Тоттенхэм – Вест Хэм – 2:0 – видео голов и обзор матча
05:47
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