Главные новости футбола 23 июня: Скрипник и Тете – лучшие в УПЛ, резонанс от арбитража Бойко, Барселона – снова лидер

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 23 июня.
Украина
Наставник Зари Виктор Скрипник – лучший тренер 27-го тура УПЛ. В свою очередь вингер Шахтера Тете признан лучшим игроком тура в Премьер-лиге.
Тем временем ассистент Каштру покинет Шахтер ради приглашения от португальского гранда. Сам наставник "горняков" признался, что хочет попробовать свои силы со сборной.
Динамо попало в компанию Ювентуса и Реала, или Как убивали Колос – ужас и мафия в реакции соцсетей на скандал года с судейством в матче УПЛ. "Такие пенальти ставить нельзя": у Динамо нет выбора, или Почему атакующая команда будет падать в штрафной с криками – эксклюзив "Футбол 24".
Европа
В чемпионате Англии Тоттенхэм уверенно переиграл Вест Хэм и приблизился к зоне еврокубков. Между тем Лестер в родных стенах расписал ничью с Брайтоном.
В рамках Примеры Барселона одержала тяжелую победу над Атлетиком и вернула лидерство. В свою очередь Атлетико победил Леванте и вышел на третье место, Хетафе потерял очки с Вальядолидом.
В Серии А Парма уничтожила Дженоа, Наполи уверенно одолел Верону, а Кальяри в добавленное время вырвал победу у СПАЛа.
Украинцы за рубежом
Сергей Ребров не смог удержать впечатляющую беспроигрышную серию Ференцвароша и подарил Фехервару Петряка "победу престижа". Вингер Фради Александр Зубков объяснил, почему его активно отправляют в Турцию.
Тренер Альбасете считает, что Зозуля является жертвой испанских судей – 1 фол за 233 минуты. Зато Василий Кравец стал одним из лучших, но это не помогло Луго обыграть Малагу и покинуть зону вылета.