Украина

Сборная Украины узнала место в обновленном рейтинге ФИФА. Названы стадионы, на которых будут проходить матчи УПЛ. Динамо объявило о двух поединках с французским грандом за день.

Игорь Йовичевич на 99,9% возглавит Шахтер. Заря выбирает главного тренера – среди кандидатов украинец и два иностранца.

Трансферы наших

Романа Яремчука сватают на место Дибалы в Ювентусе – украинца наградили ливнем комплиментов. Звездочка СК Днепр-1 получил британскую визу и сделал еще один шаг к переходу в АПЛ. Верес объявил об уходе сразу пяти игроков.

Переход Мудрика в Байер под угрозой срыва, ведь Шахтер планирует заработать на трансфере украинца в АПЛ или Серию А. Шахтер не поддался на шантаж Фиорентины – "фиалки" увеличивают предложение за звезду "горняков" до 14 млн евро.

Европа

Барселона сделала улучшенное предложение по трансферу Левандовски. Манчестер Юнайтед и Челси хотят "своровать" одного из главных создателей успеха Ливерпуля. Действующий победитель Лиги Европы завершил карьеру в 29 лет. Гвардиола хочет подписать 130-миллионный провал Атлетико.