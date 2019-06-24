Главные новости футбола 23 июня: Аргентина вышла в плей-офф Копа Америка, самый титулованный футболист мира покинул ПСЖ

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 23 июня.
Украина
Динамо подписывает Караваева: почему трансфер игрока сборной Украины выглядит рискованным.
"Платил свои деньги, чтобы он не шел в Динамо или Шахтер": о чемпионе мира из Украины говорят от Барселоны до Милана.
Карпаты подпишут игрока сборной Люксембурга Мартинса, который противостоял Украине в отборе на Евро-2020. Кауэ покинул Львов.
СК Днепр-1 планирует арендовать трех украинцев, которые играют в Европе.
Европейские трансферы и назначения
Неймар послал месседж игрокам Барселоны, пообещав вернуться в каталонский клуб.
Хюсай близок к переходу в Атлетико, ранее он уже заявлял о желании покинуть "партенопецив.
Милан начал переговоры с Реалом по трансферу Тео Эрнандеса. Журналистам удалось сфотографировать игрока во время встречи с Мальдини.
Другие главные события
Аргентина вышла в четвертьфинал Копа Америка благодаря победе над Катаром. Также в плей-офф вышла сборная Колумбии, которая обыграла Парагвай.
Германия стала вторым полуфиналистом Евро-2019 U-21. "Бундестим" не смогла обыграть Австрию, но сохранила первое место в группе. Дания с Дуэлундом одолела Сербию, однако опередить Италию в рейтинге лучших команд, занявших вторые места, скандинавы не смогли.
Дани Алвес объявил об уходе из ПСЖ, похваставшись трофеями, которые выиграл в столице Франции.
Шевченко забивает, но не спасает, Гути и Рауль творят магию – легенды Реала в зрелищном матче обыграли звезд Челси.