Главные новости футбола 23 июня: Аргентина вышла в плей-офф Копа Америка, самый титулованный футболист мира покинул ПСЖ

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 23 июня.

Украина

Динамо подписывает Караваева: почему трансфер игрока сборной Украины выглядит рискованным.

"Платил свои деньги, чтобы он не шел в Динамо или Шахтер": о чемпионе мира из Украины говорят от Барселоны до Милана.

Карпаты подпишут игрока сборной Люксембурга Мартинса, который противостоял Украине в отборе на Евро-2020. Кауэ покинул Львов.

СК Днепр-1 планирует арендовать трех украинцев, которые играют в Европе.

Европейские трансферы и назначения

Неймар послал месседж игрокам Барселоны, пообещав вернуться в каталонский клуб.

Хюсай близок к переходу в Атлетико, ранее он уже заявлял о желании покинуть "партенопецив.

Милан начал переговоры с Реалом по трансферу Тео Эрнандеса. Журналистам удалось сфотографировать игрока во время встречи с Мальдини.

Другие главные события

Аргентина вышла в четвертьфинал Копа Америка благодаря победе над Катаром. Также в плей-офф вышла сборная Колумбии, которая обыграла Парагвай.

Германия стала вторым полуфиналистом Евро-2019 U-21. "Бундестим" не смогла обыграть Австрию, но сохранила первое место в группе. Дания с Дуэлундом одолела Сербию, однако опередить Италию в рейтинге лучших команд, занявших вторые места, скандинавы не смогли.

Дани Алвес объявил об уходе из ПСЖ, похваставшись трофеями, которые выиграл в столице Франции.

Шевченко забивает, но не спасает, Гути и Рауль творят магию – легенды Реала в зрелищном матче обыграли звезд Челси.