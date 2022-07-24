Украина

Очередная футбольная смерть на фронте Погиб воспитанник Карпат, защищавший Украину.

Заря обыграла лидера чемпионата Польши в контрольном матче на сборах. Удачная серия луганчан продолжается.

Украинец Игорь Пластун стал лучшим игроком чемпионата Болгарии 2021/22.

Трансферы

Ярослав Ракицкий официально трудоустроился в Турции, заключив соглашение по схеме 1+1.

Александр Зинченко получил игровой номер в Арсенале, контракт с которым подписал 22 июля.

Барселона снова унизила Челси на трансферном рынке – каталонцы в последний момент украли Кунде из-под носа "синих".

Криштиану Роналду лично умолял Переса вернуть его в Реал – унизительный ответ подтолкнул звезду к неслыханной мести. Португалец может перейти в другой мадридский клуб – Атлетико.

Виктор Коваленко покинет Аталанту, но останется в Серии А.

Дани Алвес будут играть в Мексике. Легенда Барселоны официально представлен.

Мир

Экс-звезда Шахтера шикарно дебютировал в Европе, забив шедевральный гол.

Ди Мария и Погба дебютировали за Ювентус – туринцы выиграли первый летний спарринг.

Женское Евро-2022: определились полуфинальные пары турнира – действующий чемпион прекратил борьбу.