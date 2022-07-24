Главные новости футбола 23 июля: Ракицкий уехал в Турцию, Зинченко выбрал номер в Арсенале, Роналду ищет клуб
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 23 июля.
Украина
Очередная футбольная смерть на фронте Погиб воспитанник Карпат, защищавший Украину.
Заря обыграла лидера чемпионата Польши в контрольном матче на сборах. Удачная серия луганчан продолжается.
Украинец Игорь Пластун стал лучшим игроком чемпионата Болгарии 2021/22.
Трансферы
Ярослав Ракицкий официально трудоустроился в Турции, заключив соглашение по схеме 1+1.
Александр Зинченко получил игровой номер в Арсенале, контракт с которым подписал 22 июля.
Барселона снова унизила Челси на трансферном рынке – каталонцы в последний момент украли Кунде из-под носа "синих".
Криштиану Роналду лично умолял Переса вернуть его в Реал – унизительный ответ подтолкнул звезду к неслыханной мести. Португалец может перейти в другой мадридский клуб – Атлетико.
Виктор Коваленко покинет Аталанту, но останется в Серии А.
Дани Алвес будут играть в Мексике. Легенда Барселоны официально представлен.
Мир
Экс-звезда Шахтера шикарно дебютировал в Европе, забив шедевральный гол.
Ди Мария и Погба дебютировали за Ювентус – туринцы выиграли первый летний спарринг.
Женское Евро-2022: определились полуфинальные пары турнира – действующий чемпион прекратил борьбу.