Наши за границей

Мудрик забил эффектный первый гол за Челси в сверхрезультативной игре с Де Дзерби. Михаил своим перфомансом восхитил АПЛ и получил комплименты от тренера. Сам украинец отреагировал на дебютный успех.

Александр Зинченко сыграет считанные минуты в благотворительном матче в поддержку Украины – Арсенал поставил жесткий ультиматум. Коноплянка имел варианты в США, Саудовской Аравии и УПЛ, но выбрал Румынию.

Украина

Шахтер вернулся в Украину, завершив сборы в Нидерландах. Динамо также вернулось в Киев сложной дорогой. А вот СК Днепр-1 прибыл в Кошице, где сыграет первый матч квалификации Лиги чемпионов.

Жирона нашла альтернативу Артему Довбику в Челси. Трансфер форварда курирует лично Коломойский. Кривбасс вернул звездного иностранца и имеет возможность выкупить игрока.

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Мбаппе будет иметь фантастическое предложение – Тоттенхэм, Челси и Манчестер Юнайтед держат руку на пульсе. Бавария и Боруссия Д договорились о трансфер протеже Нагельсманна.

Экс-защитник Динамо и сборной Украины побывал на первой боевой задаче в рядах ВСУ. Итальянский клуб принципиально не отпустил игрока в Россию и готов потерять миллионы евро.