Главные новости футбола 23 июля: Арсенал-Киев снялся с чемпионата Украины, Челси победил Барселону

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 23 июля.

Украина

"Десятка" для Динамо: 5 легионеров, которые могут стать серьезным усилением киевского клуба. "Бело-синие" дозаявили на УПЛ Назария Русина, а Шахтер – Оларенваджу Кайоде, Майкона и Максима Малышева. У дончан плохие новости: Виктор Коваленко пропустил тренировку и может не сыграть в Суперкубке. Однако есть и позитив в виде спарринга с европейским топ-клубом.

Бывший тренер сборной Англии и Манчестер Сити хотел возглавить Зарю, в луганском клубе назвали причину ухода Юрия Вернидуба. Львов объявил о трансферах двух бразильцев, а на сезон 2019/20 заявил аж 11 игроков из самой футбольной страны.

Волынь официально подписала Михалика и еще 7 новичков. К сожалению, "крестоносцы" в Первой лиге не померяются силами с Арсеналом-Киев – столичный клуб снялся с чемпионата Украины.

Мир

Челси победил Барселону в товарищеском матче: Антуан Гризманн готов сиять, Фрэнки де Йонг безупречен, а замена Эдена Азара и новые Лэмпард с Хави блестящие. "Пушка" от Ивана Ракитича не помогла – лондонцы отличились дважды.

Ньюкасл побил личный трансферный рекорд молодой звездой Бундеслиги. Чемпион мира Набиль Фекир за смешную сумму неожиданно перешел в середняк Примеры. ПСЖ переманил талантливого вундеркинда Барселоны при содействии Райолы. Зинедин Зидан рассказал о демарше Гарета Бейла в Реале – судьба валлийца решится в ближайшие дни.

Квалификация Лиги Европы: Астана Григорчука не справилась с андоррским клубом. Квалификация Лиги чемпионов: ПСВ в матче-триллере перестрелял Базель, Виктория Пльзень и Олимпиакос разошлись миром.

Наши за границей

Марьян Швед вернулся к тренировкам с Селтиком накануне матча Лиги чемпионов. Руслан Малиновский отличился красивым голом на тренировке Аталанты. Андрей Лунин продемонстрировал невероятные сейвы, парируя удары звезд Реала.

Бешикташ помешает Фенербахче подписать Коноплянку – "черные орлы" уже договорились с Евгением. Иван Бобко официально стал игроком казахского клуба.