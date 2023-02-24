Еврокубки

Шахтер в серии пенальти одолел Ренн и вышел в 1/8 финала Лиги Европы. "Горняков" спас автогол на 119 минуте и Анатолий Трубин, который потянул три удара с точки. Известны потенциальные соперники Шахтера в следующем раунде. Жеребьевка состоится сегодня.

СК Днепр-1 вылетел из Лиги конференций – АЕК продолжил украинское "проклятие Кипра". Определились все участники 1/8 финала Лиги конференций. МЮ выбил Барселону из еврокубков – ангелы и демоны капитана, украинская школа Фреда, Тен Хаг наконец-то собрал пазл.

Украина

Динамо разгромило Ауду в рамках очередного спарринга на сборах. Луческу угадал с заменой, а Гармаш организовывал голы. УПЛ объявила расписание матчей 17-го тура, в котором Динамо сыграет с СК Днепр-1.

Илья Забарный не поможет Борнмуту и сборной Украины в ближайший месяц. Михаил Мудрик может раздражать некоторых игроков Челси – старожилам не нравятся привилегии дорогих новичков.

Европа

Серхио Рамос вынужденно объявил о завершении карьеры в сборной Испании и сделал резкое заявление в адрес нового тренера. Скандальный вице-чемпион мира завершил карьеру в сборной – он выигрывал ЛЧ, был напарником Ракицкого и защищал Россию.