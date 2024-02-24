Еврокубки

Результаты жеребьевки 1/8 Лиги Европы: "насмешки" над обидчиками Шахтера, соперник Трубина, возвращение Де Дзерби в Италию.

Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций: Эмери не повезло, Динамо на пути Тайсона и Кендзеры.

Шахтер почти построил "лучшую команду в истории": Судаков будет сиять в Украине, но тренер и некоторые звезды под угрозой. "Жарили шашлыки, или крыс": динамовец вместо антигероя Шахтера, еще 20 млн для Судакова – Украина без еврокубков.

Дополнительная путевка в Лигу чемпионов: сенсационный лидер:, АПЛ пока третья, Испания проигрывает даже Франции.

Украина

Кривбасс разгромил ЛНЗ в первом матче года в УПЛ – команда Вернидуба захватила единоличное лидерство.

Сборная Украины сокрушила Болгарию в плей-офф женской Лиги наций – ответный матч превратился в формальность.

Воспитанник Динамо подписал контракт с Бенфикой.

Анчелотти покончит со сказкой Лунина – угроза и поддержка для украинца от одного лица.

Динамо в "бермудском треугольнике": Ярмоленко близко, новые роли двух лидеров, место Супряги.

Другие главные события

Байер вырвал победу над Майнцом – курьезный и роскошный голы, новый рекорд Бундеслиги и 11 очков отрыва от Баварии.

Бывшего игрока Эвертона приговорили к пожизненному заключению – он играл договорные матчи и дал три миллиона взятки.