Главные новости футбола 23 февраля: Месси победил Севилью, УПЛ скандально вернулась с зимнего перерыва

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 23 февраля.

Украина

Украинская Премьер-лига вернулась с зимнего перерыва. Первые матчи 19-го тура принесли много скандальных событий. Мариуполь победил Олимпик благодаря двум голам с пенальти – в поединке были противоречивые решения арбитра, которые повлияли на итоговый результат. Наставник Олимпика заявил, что вмешались посторонние люди, которые помешали победить, тренер Мариуполя также признал, что арбитры ошиблись.

В другом матче Черноморец минимально обыграл Львов. Этот поединок также подарил резонансные события: беспредел болельщиков, которые жгли файеры и выбегали на поле. Автору единственного гола во встрече выдали футболку с неправильным именем. Коуч Черноморца рассказал секрет успеха, а наставник Львова пожаловался на обновление состава.

Сегодня тур УПЛ продолжится матчами Арсенал-Киев – Десна и Ворскла – Карпаты.

Харьков официально стал претендентом на проведение Суперкубка УЕФА 2021.

Европа

Барселона обыграла Севилью и оторвалась от преследователей на вершине турнирной таблицы Ла Лиги на 10 пунктов. Главный герой встречи – Лионель Месси, который забил 3 гола и отдал результативную передачу. Аргентинец оформил 50-й хет-трик в карьере и заявил, что Барселона вернулась на свой уровень.

В АПЛ Тоттенхэм сенсационно уступил Бернли, единственный плюс для "шпор" – первое появление после травмы Харри Кейна. В Серии А Рома вырвала победу над Фрозиноне и снова приблизилась к зоне Лиги чемпионов. Во Франции ПСЖ разгромил Ним, а Килиан Мбаппе стал самым молодым игроком, забившим 50 голов в Лиге 1 за последние полвека.

Бундеслига продолжает дарить неожиданности. Боруссия М дома подверглась разгрому от Вольфсбурга, а Шальке без Евгения Коноплянки проиграл Майнца – спортивный директор клуба подал в отставку. Бавария не без проблем обыграла Герту и догнала Боруссию Д на вершине таблицы.

Наши за границей

Роман Зозуля потерял гол и получил противоречивую дисквалификацию на глазах VIP-гостя – его Альбасете не смог переиграть Овьедо. Зозуля и Селезнев в Испании: лидеры-соседи на противоположных полюсах зарплат – от подвига к профессионализму.

Александр Гладкий забил дебютный гол за турецкий клуб. Иван Петряк голом помог Ференцварошу Реброва разгромить соперника, гол Кравченко не сохранил Кишварде победу.