Лига чемпионов

Роман Яремчук отличился голом в ворота Аякса и красиво поддержал Украину – поцеловал наш герб. Гол украинца спас Бенфику от поражения в Лиге чемпионов. МЮ выстрадал ничью с Атлетико: худший тайм с Рангником, 19-летний спаситель, Роналду в тени земляка.

Определена дата проведения матча Юношеской лиги УЕФА с участием киевского Динамо. УЕФА призвали расторгнуть контракт с российским Газпромом. УЕФА рассматривает 6 стадионов на замену Газпром Арене в финале Лиги чемпионов 2021/22.

Украина

УПЛ из-за введения чрезвычайного положения может возобновиться не в запланированные сроки. Пошли слухи, что в Украине в ближайший месяц не будет футбола. Потом появилась информация, что у УПЛ есть шанс вернуться по расписанию, но без зрителей. Украинский футбол на пороге войны: что ждет Динамо и Шахтер и какие клубы больше всего пострадают.

Бешикташ планирует "ограбить" Шахтер – турки готовят трансфер трех "горняков" на фоне агрессии России. Динамо может отложить трансфер "нового Кака" на лето, ведь игрок боится переходить из-за российской агрессии. "Украина – моя Родина": Шевченко выступил против нападения России на нашу страну.

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