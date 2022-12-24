Украина

Украинский футболист подписал контракт с Челси – сын Андрея Шевченко был среди конкурентов.

Виктор Цыганков не договорился с Динамо – после провальных переговоров осталось 2 варианта.

Руслан Ротань определился с тренерским штабом в Александрии.

Жена Андрея Ярмоленко намекнула на возвращение игрока в Динамо. Впрочем, когда это произойдет, пока неизвестно.

ЧМ-2022

Килиан Мбаппе благодаря ЧМ-2022 обошел Холанда и стал самым дорогим футболистом мира: новый лидер после обновления стоимости игроков.

Финал ЧМ-2022 Аргентина – Франция: появилась официальная реакция на требования переиграть матч.

Звездный вратарь в 26 лет завязал со сборной – его скандально выгнали на ЧМ-2022.

Место для Шевченко, крах пиренейцев и защитника кровавого режима: 10 тренеров, оставшихся без работы после ЧМ-2022.

Мир

Лионель Месси сделал окончательный выбор между ПСЖ и Барселоной. Сразу 2 источника подтвердили решение чемпиона мира. Почему мечта о большом камбэке не осуществится – "Футбол 24" разобрался в ситуации.

Ман Сити против неудачника АПЛ, МЮ достался единственный соперник не из элиты: жеребьевка 1/4 финала Кубка лиги.

Умер чемпион мира, всю карьеру проведший в одном клубе.