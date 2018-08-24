Главные новости футбола 23 августа: Заря расписала ничью с РБ Лейпциг в Лиге Европы, Бетис пытается подписать Зинченко

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 23 августа.

Заря сыграла вничью в Лиге Европы

Заря расписала нулевую ничью с РБ Лейпциг в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы. Луганчане сумели удержать свои ворота "сухими", хотя большую часть поединка играли в меньшинстве. Антигероем встречи стал Богдан Леднев, который на 17 минуте заработал удаление за неспортивное поведение. Юрий Вернидуб еще на поле грубо выразил ему свое недовольство.

А уже после игры наставник Зари похвалил команду за хорошую игру. Главный тренер Лейпцига Ральф Рангник сказал, что "быки" постараются решить задачу выхода в групповой раунд Лиги Европы в ответном матче. Футболист РБ Конрад Лаймер отдал должное Заре за отчетное противостояние.

Перед матчем немецкое издание Bild отметилось острым репортажем из Запорожья: "Всего лишь в 200 километрах от гражданской войны".

Реакция на неудачу Динамо в ЛЧ

Динамо накануне проиграло Аяксу, что вызвало панику в Барселоне – реакция голландских СМИ на матч квалификации Лиги чемпионов. Денис Босянок раскритиковал киевский клуб: "Супряга и Буэно не заявляются на главную битву года – зачем покупали?!"

Игроки Аякса остались очень довольны своим выступлением. Дейли Блинд считает, что Аяксу удалось взять Динамо за горло, а Дони ван ден Беек сказал, что нужно показать такую ​​же игру в Киеве. Зато Александр Хацкевич только сильно раскритиковал Дениса Гармаша.

Кстати, Аякс довольно неожиданно стал самой популярной командой по Интернет-поискам в Украине в 2018 году. В мире лидер – Реал.

Украинцы в Европе

Бетис сделал официальное предложение Манчестер Сити по Зинченко. Севильский клуб хочет арендовать Александра на год с правом выкупа 80% прав игрока за 12 миллионов евро.

Девушка Андрея Лунина опровергла слухи о переходе голкипера в Леганес. Однако наставник "пепинерос" считает, что украинец повысит конкурентоспособность его команды.

Евгений Коноплянка не сыграет в первом туре Бундеслиги за Шальке, поскольку не успел набрать необходимые кондиции после травмы. А вот Андрей Ярмоленко в этот уик-энд может получить шанс выйти в старте Вест Хэма против Арсенала в АПЛ.

В Лиге Европы Генк Малиновского уверенно обыграл Брондбю – Руслан отличился классным ассистом. Гент с Пластуном и Яремчуком сыграл вничью с Бордо, а Торпедо Кутаиси Азацкого уступил Лудогорцу.