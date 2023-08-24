Еврокубки

СК Днепр-1 сохраняет шансы на евроосень. Вице-чемпионы Украины удержали ничью со Спартаком Трнава в квалификации Лиги конференций. Команда еще не получила нового тренера и доигрывала вдевятером.

Астон Вилла стартовала в Лиге конференций с феерического разгрома. В Лиге чемпионов Галатасарай вырвал победу над прекрасным Мольде, а Брага остановила обидчиков Днепра-1.

Украина

В Кубке Украины состоялись матчи 1/16 финала. Черноморец в овертайме дожал Левый берег, Колос "благодаря" финалисту Лиги Европы вылетел из турнира, а Полесье прошло Агробизнес.

ЛНС сенсационно вылетел из Кубка Украины, после чего уволил Ковпака. Черкасчане уже определились с новым тренером – им станет иностранец с опытом работы в УПЛ.

Лассина Траоре сделали операцию за границей – форвард не поможет Шахтеру до зимы. Черноморец подписал бывшего игрока Шахтера, выгнанного из другого клуба УПЛ.

Мир

"Очередная сломанная игрушка": Лунин не смог дожать Анчелотти – СМИ и фанаты поддерживали украинца. Мудрик после неудачного матча в АПЛ неожиданно пропустил тренировку Челси.

Манчестер Сити не дал ни одного шанса Барселоне – Бернарду Силву официально продлил контракт. Клуб Бензема уговаривает Ливерпуль продать Салаха – египтянин может стать самым дорогим игроком в Саудовской Аравии.