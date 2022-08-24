Лига чемпионов

Динамо разгромно проиграло Бенфике и вылетело из Лиги чемпионов. Киевляне пропустили три гола еще до перерыва, грубо ошибаясь в обороне. Команда Мирчи Луческу проведет еврокубковую осень в Лиге Европы. В других матчах чешская Виктория украла сказку Карабаха, а автогол на последних минутах выбил из турнира сербов.

УПЛ

Стартовал новый сезон чемпионата Украины. На матче-открытии УПЛ подняли уникальный флаг. Шахтер потерял очки уже в первом туре, не сумев обыграть Металлист 1925 года. Встреча завершилась без голов.

Заря уверенно победила Ворсклу в скандальном матче УПЛ. На игру прибыли два транслятора, но победителя телепула не пустили на стадион. Верес одолел Черноморец благодаря роскошному голу Клеца.

Колос минимально победил Кривбасс, что разгневало Юрия Вернидуба. "У вас как было все в Украине, так и осталось", – тренер феерически вернулся в УПЛ, угрожая арбитрам в первом матче.

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