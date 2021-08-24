Украина

Георгий Бущан получил травму. Ближайшие 10 дней голкипер точно не будет тренироваться – Мирча Луческу опасается, что первому номеру Динамо понадобится операция. Есть проблемы и у Анатолия Трубина – основного вратаря Шахтера, который был прооперирован. Сначала сообщалось о 3 месяцах отсутствия, потом появились более оптимистичные прогнозы. Правда, Шахтер уже ищет замену перед стартом в ЛЧ.

Соответственно, Бущан и Трубин пропустят ближайшие матчи сборной Украины в отборе на ЧМ-2022. Александр Петраков уже вызвал других футболистов и признался, что Александр Шовковский остается в команде. Также новоиспеченный наставник "сине-желтых" рассказал об условиях назначения – так не работал еще ни один тренер сборной.

Завершился 5-й тур УПЛ – Ингулец обыграл Львов и одержал первую победу в чемпионате 2021/22. Было на что посмотреть и во Второй лиге – там забили гол ударом с центра поля.

Лучано Лучи был госпитализирован после ДТП. За рулем автомобиля, в котором находился глава Комитета арбитров УАФ, якобы был народный депутат от "Слуги народа".

Трансферы

Джердан Шакири покинул Ливерпуль и подписал контракт с Лионом. Мерсисайдцы получат 6 млн евро, а еще 5 французы рискуют заплатить в качестве бонуса.

Ювентус, Реал и ПСЖ могут организовать бомбу лета – во всем "виноват" Роналду, который стремится покинуть Турин, несмотря на год действующего контракта.

Колос может продать основного вратаря в Польшу, а Роман Яремчук получил нового конкурента в Бенфике.

Мир

Милан выиграл стартовый матч сезона в Серии А, хотя новый голкипер "россонери" несколько раз спасал свою команду в поединке против Сампдории. Победил и Вест Хэм Андрея Ярмоленко – украинец сыграл последние минуты. "Молотки" после двух туров АПЛ идут без потерь.

"Футбол 24" подготовил традиционный обзор европейского уикенда.