Главные новости футбола 23 августа: Бавария выиграла Лигу чемпионов, Рух позорно дебютировал в УПЛ, новый клуб Селезнева

Лига чемпионов

Бавария – победитель Лиги чемпионов. Мюнхенцы минимально одолели в финале ПСЖ – победный гол забил воспитанник парижан. Мюнхен шестой раз выиграл главный турнир Европы, а Ханси Флик стал шестым тренером, который оформил требл.

Бавария выиграла все 11 матчей в этой Лиге чемпионов и стала максимально заслуженным обладателем трофея. ПСЖ провел достойный бой за титул, но свои моменты не реализовал. Неймар остался без "ушастого" и сидел в слезах после финального свистка.

Украина

Продолжился первый тур Премьер-лиги. Рух позорно дебютировал в элите, потерпев сокрушительное поражение от Ворсклы – в ворота львовян влетело 5 голов. Другой дебютант не провалился. Ингулец удержал ничью в матче с СК Днепр-1.

Львов, который пропустил старт сезона из-за коронавируса в команде, подписал экс-защитника Мидлсбро. Анонсировали еще один громкий трансфер в УПЛ – Евгений Селезнев стал игроком Колоса. Игорь Суркис дал однозначный ответ относительно будущего Владислава Супряги в Динамо. Николай Матвиенко в Наполи – Шахтер повесил ценник на ведущего защитника.

Европа

Эдуард Соболь не спас Брюгге от сенсационного фиаско – лидером чемпионата Бельгии стал другой украинец. Богдан Михайличенко не помог Андерлехту одолеть Мускрон. Андрей Лунин показал, как готовится к возвращению в Реал.

Барселона определилась с двумя приоритетными трансферами на выход – клуб хочет избавиться от старожилов. Каталонцы подыскали новую суперзвезду на случай прощания с Лионелем Месси.

Синиша Михайлович сдал положительный тест на коронавирус – тренер Болоньи в зоне повышенного риска из-за смертельной болезни. Новые владельцы Ромы приняли окончательное решение о судьбе Паулу Фонсеки.