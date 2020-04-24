Главные новости футбола 23 апреля: УЕФА оставил Динамо единственный шанс на ЛЧ, будущее игроков сборной Украины

"Футбол 24" предлагает вашему вниманию дайджест наиболее интересных публикаций дня. УЕФА прояснил ситуацию с сезоном 2019/20, агент раскрыл перспективы звездных украинских исполнителей.

Украина

Леднев настроен вернуться в Динамо, хотя поступает очень много других звонков. Агент Вадим Шаблий рассказал о будущем арендованного лидера Зари.

Лаутаро – неминуча трансферна бомба: за нього б'ються "класичні" вороги, а батько підштовхує до Зінченка та Ко

Кроме того, менеджер подтвердил, что Малиновским интересовался Вест Хэм. Впрочем, Руслан, как и игрок лондонского клуба Андрей Ярмоленко, никуда не спешит уходить.

Шахтер и Брюгге близки к завершению полноценного трансфера Соболя. Левый защитник сборной Украины закрепился на уровне лидера чемпионата Бельгии. В то же время Шахтер не потеряет Коваленко бесплатно, пока у него еще год контракта.

Тренер из России в Динамо – известно имя неожиданного кандидата, который бил Гвардиолу. Пересекался и раньше с киевлянами. Опытный специалист.

"Я думал, что Гриша перегрелся в Майами на солнце": президент Ингульца Поворознюк – об отношениях с Козловским и словах по поводу зарплат у Динамо.

Что будет с сезоном 2019/20 и еврокубками – виход УЕФА

УЕФА объявил официальное решение по завершению сезона и допуска в еврокубки – плохие новости для Динамо. Ранее европейские СМИ рассматривали вариант с клубным рейтингом, но Европейский футбольный союз настаивает – если чемпионат Украины не доиграют, нужно определять по месту в турнирной таблице.

УЕФА рассматривает два варианта доигрывания сезона 2019/20. По плану, еврокубки восстановятся нескоро, ближе к августу, фактически после вероятного завершения большинства чемпионатов.

УЕФА официально принял решение о названии Евро-2020, перенесенного из-за коронавируса COVID-19. Менять не будут, на то есть свое интересное объяснение. В то же время организация досрочно выплатит клубам 70 млн евро несмотря на перенос Чемпионата Европы.