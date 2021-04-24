Главные новости футбола 23 апреля: Шахтер предложил контракт новому тренеру, УЕФА определился с судьбой для Реала
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 23 апреля.
Украина
Шахтер приблизился к подписанию итальянского тренера, новому специалисту уже предложили контракт.
Рух неожиданно разгромил Мариуполь и удаляется от зоны вылета, команда Маркевича показывает неубедительные результаты.
Экс-звезда Шахтера Тайсон официально был представлен в своем новом клубе.
Европа
УЕФА решил помиловать Реал и не будет исключать мадридцев из розыгрыша Лиги чемпионов.
Изменились города-хозяева Евро-2020, УЕФА утвердил предварительный список.
Зинченко в финале, Ярмоленко против скучного монстра в битве за ЛЧ – Футбол 24 представляет самые интересные поединки уикенда.
Легенда Манчестер Юнайтед остался без Евро-2020 из-за своего пристрастия к сексу.
Украинцы за рубежом
Малиновский снова лучший, как итальянские СМИ воспевают лидера сборной Украины.
Бельгийский клуб хочет попрощаться с украинским игроком, но хавбек не вернется на родину.
Голкипер сборной Украины находился в шаге от перехода в Ювентус.