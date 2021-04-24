Украина

Шахтер приблизился к подписанию итальянского тренера, новому специалисту уже предложили контракт.

Рух неожиданно разгромил Мариуполь и удаляется от зоны вылета, команда Маркевича показывает неубедительные результаты.

Экс-звезда Шахтера Тайсон официально был представлен в своем новом клубе.

Европа

УЕФА решил помиловать Реал и не будет исключать мадридцев из розыгрыша Лиги чемпионов.

Изменились города-хозяева Евро-2020, УЕФА утвердил предварительный список.

Зинченко в финале, Ярмоленко против скучного монстра в битве за ЛЧ – Футбол 24 представляет самые интересные поединки уикенда.

Легенда Манчестер Юнайтед остался без Евро-2020 из-за своего пристрастия к сексу.

Украинцы за рубежом

Малиновский снова лучший, как итальянские СМИ воспевают лидера сборной Украины.

Бельгийский клуб хочет попрощаться с украинским игроком, но хавбек не вернется на родину.

Голкипер сборной Украины находился в шаге от перехода в Ювентус.