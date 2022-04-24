Украинцы за границей

Манчестер Сити разбил Уотфорд в АПЛ : Зинченко отметился юбилейным ассистом , а Гвардиола после матча выразил восхищение украинским защитником.

Зозуля "притянул" позорное поражение Фуэнлабрады . Камбэк на последних секундах, к сожалению, приближает команду украинца к вылету.

Коваленко не спас специю от поражения в Турине , а Аталанта без Малиновского обыграла Венецию.

Звезда УПЛ оформил дебютный дубль за Академию Пушкаша : коллектив экс-динамовцев чудом спасся в матче за бронзу.

Европейский футбол

ПСЖ с горьким привкусом завоевал юбилейное чемпионство Франции. Парижанам помог шедевр Месси.

Также Бавария досрочно стала чемпионом Бундеслиги благодаря победе над Боруссией Дортмунд. Для мюнхенцев это десятый подряд (!) титул.

Арсенал победил Манчестер Юнайтед : юбилейный гол Роналду не спас "дьяволов" от поражения в скандальном сражении за Лигу чемпионов. В то же время Тоттенхэм расписал ничью с Брентфордом .

А вот Интер в чемпионском стиле одолел Рому и опередил Милан на вершине Серии А.

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