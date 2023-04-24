Украина

Накануне состоялось Классическое, в котором команды расписали ничью. Динамо возвращает чемпионскую интригу не для себя – украинский Роналду, Шахтер остановился, кто больше всего разочаровал. Экс-арбитр ФИФА прокомментировал скандальный эпизод с неназначенным пенальти.

Львов проиграл Металлисту 1925 и увеличил шансы на вылет из УПЛ – первая победа Эдмара/Голодюка, грустный юбилей Рыбки. Черноморец в сумасшедшей перестрелке обыграл Кривбасс – жемчужина УПЛ дублем принес победу. Артем Довбик стал главной целью для действующего чемпиона Турции.

Европа

Наполи вырвал победу над Ювентусом - два гола "Старой Синьоры" отменили. Барселона одолела Атлетико, сломав шикарную серию Симеоне. Ньюкасл уничтожил Тоттенхэм, забив 5 голов за 21 минуту. Манчестер Юнайтед прорвался в финал Кубка Англии – Де Дзерби вылетел из-за одной ошибки в серии пенальти. Бавария определилась с судьбой Тухеля.

Наши за границей

Андрей Ярмоленко отдал голевую передачу, а команда Реброва умудрилась упустить победу в компенсированное время. Марсель драматично обыграл Лион, а Руслан Малиновский помучил чемпиона мира и получил приличные оценки. Дмитрий Чигринский забил впервые за год. Александр Зинченко в огне критики, Виталий Миколенко превосходит все ожидания.