Главные новости футбола 22 сентября: Ярмоленко забил МЮ, Динамо уничтожило Ворсклу, очередные голы Яремчука

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 22 сентября.

Андрей Ярмоленко забил гол Манчестер Юнайтед

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко отметился голом в матче 6-го тура АПЛ против Манчестер Юнайтед. Вест Хэм победил 2:0, а украинец был признан лучшим игроком матча по версии как болельщиков, так и по мнению авторитетных статистических порталов. К слову, это второй гол для Андрея в текущем сезоне АПЛ.

Ярмоленко прокомментировал свой гол в ворота Давида Де Хеа, а тренер "молотов" Мануэль Пеллегрини назвал этот момент ключевым эпизодом матча.

Украина

8-й тур УПЛ завершился тремя матчами. Шахтер одолел Десну и продолжает уверенно возглавлять турнирную таблицу, набрав максимум очков. Единственный гол еще в первом тайме забил Марлос.

Динамо победило Ворсклу со счетом 5:0. Алексей Михайличенко выпустил в старте 10 украинцев, а киевляне еще до перерыва забили трижды, после чего во втором тайме добавили еще 2 гола. Виктор Цыганков забил гол и отдал 2 ассиста. Не обошлось и без потерь – Никита Бурда получил травму колена и рискует пропустить значительный срок.

В заключительном матче дня Колос и Александрия разошлись миром.

Андрей Тлумак подал в отставку с поста главного тренера Волыни. Правда, официальный сайт клуба пока не подтвердил уход наставника.

Топ-матчи дня

Руслан Малиновский стал лучшим игроком матча Аталанта – Фиорентина, который завершился миром 2:2. Роман Яремчук оформил дубль за Гент в матче чемпионата Бельгии – украинец продолжает демонстрировать феноменальную форму.

Ливерпуль победил Челси и продолжает уверенно лидировать в чемпионате Англии. В Испании Реал минимально одолел Севилью, оторвавшись от Барселоны на 4 очка.