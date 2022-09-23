Трансферы УПЛ

Динамо подписало результативного новичка, который поиграл за сборные Нидерландов и может закрыть многие позиции. А еще киевляне дозаявили на УПЛ горе-легионера и форварда, которые не устраивали Луческу.

Шахтер подписал капитана Зари. Егор Назарина заявлен игроком донецкого клуба. Заря объявила о подписании экс-хавбека сборной Украины с опытом выступлений в Серии А. Кривбасс официально подписал игрока Шахтера.

Наши в Европе

Андрей Шевченко официально стал безработным. Контракт с Дженоа удалось расторгнуть только спустя 8 месяцев после позорного увольнения. Левадия уволила Максима Калиниченко лишь через десять дней после назначения.

Шахтер хочет сумасшедшую сумму за Мудрика. Михаил настолько желан в Европе, что на матче сборной Украины за ним следили скауты половины клубов АПЛ.

Лига наций

Сборная Украины провела первую тренировку в Армении перед матчем Лиги наций. Петраков получил мощное усиление после фиаско с Шотландией.

Казахстан дожал Беларусь и поднялся во второй дивизион Лиги наций, а трибуны потролили Лукашенко. Франция победила Австрию в матче за выживание в элите Лиги наций – лидеры Милана и Барселоны получили травмы. Нидерланды обыграли Польшу с эпичным фейлом Милика, а Бельгия справилась с Уэльсом.