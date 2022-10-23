Украина

В субботу состоялся всего один матч УПЛ. Александрия обыграла Львов благодаря голам экс-динамовцев и запрыгнула на 3 место турнирной таблицы. В Первой лиге Карпаты забили победный гол в компенсированное время, а Полесье набрало очередные три очка и осталось лидером группы.

Неожиданная отставка в УПЛ. Металлист 1925 попрощался с Валерием Кривенцовым, который выводил команду в элитный дивизион. А вот Мирча Луческу пока остается в Динамо – известно, почему киевляне не увольняют тренера.

ПСЖ твердо настроен бороться за Мудрика – у французов куча конкурентов.

Наши за рубежом

Андрей Ярмоленко снова забил за Аль-Айн и приобщился к победе команды Сергея Реброва – фантастический гол принес украинцам 3 очка.

Эвертон разгромил команду Патрика Виейра в матче АПЛ. Виталий Миколенко сделал гол своеобразным ассистом и пережил наезды соперников.

Мир

Ливерпуль проиграл худшей команде АПЛ – героический Алиссон не спас от 38-летнего проклятия. Ман Сити нанес Де Дзерби очередное поражение – Эрлинг Холанд оформил дубль. В центральном матче субботы Манчестер Юнайтед спас ничью с Челси в компенсированное время благодаря дебютному голу Каземиро. Чемпион мира получил травму и расплакался – поездка на Мундиаль под вопросом.

В Италии Интер и Милан выиграли свои матчи, но они получились совершенно разными. У "россонери" не возникло проблем, а игра Интера с Фиорентиной стала спектаклем. Пенальти, эмоции, драма, решающий гол в компенсированное время – здесь было все.

Мадридский Реал вырвал победу над Севильей благодаря заменам Анчелотти – Лунин сел в запас, любимец Карло поразил очередным голом.