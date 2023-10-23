Главные новости футбола 22 октября: Динамо проиграло в УПЛ, Довбик оформил дубль в Испании
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 22 октября.
Украина
СК Днепр-1 удержал победу над Динамо – камбек Шапаренко не помог киевлянам избежать второго поражения подряд. Полесье разбило Ворсклу и поднялось на 2 место УПЛ. Рух уничтожил Верес в матче с 7-мя голами.
Наши за границей
Довбик оформил первый дубль в Испании. Артем создал для Жироны победный камбек. Беседин забил гол и вместе с Макаренко стали чемпионами Казахстана. Аталанта одержала сложную победу над Дженоа, а Малиновский получил одну из самых высоких оценок.
Мир
Барселона дожала Атлетик перед матчем с Шахтером в ЛЧ – 17-летний герой принес победу через минуту после дебюта. Милан в меньшинстве проиграл Ювентусу – туринцы подобрались к лидерам, слезы главного героя. МЮ может уволить Тен Хага и назначить экс-тренера Челси.