Лига чемпионов

Сегодня стартует пятый тур Лиги чемпионов. Динамо встретится с Баварией. Мюнхенцы объявили заявку на матч со значительными потерями. Мирча Луческу заявил, что у его команды не будет проблем с мотивацией, а у соперника есть слабые стороны.

Шахтер завтра сыграет ключевой поединок против Интера. "Горняки" обнародовали заявку – шанс для Коноплянки. Матч рассудит чрезвычайно удачливый для Шахтера арбитр. Сергей Кривцов дал "Футбол 24" эксклюзивное интервью, где рассказал о процессах в клубе.

Украина

Верес уверенно победил Металлист 1925 и поднялся на седьмую позицию в УПЛ. УАФ хочет, чтобы в Премьер-лиге ввели лимит на арендованных футболистов.

Александр Петраков сохранил скромную зарплату во главе сборной Украины, но может получить большие бонусы. Виталий Кварцяный рассказал, почему Сергей Ребров не возглавил национальную сборную.

Европа

Педри получил награду Golden Boy-2021. Хавбек Барселоны выиграл с рекордным отрывом – такие цифры не снились даже Холанду. Левандовски победитель, а Месси даже не второй – итоги голосования Golden Player-2021.

Манчестер Юнайтед и ПСЖ могут устроить эффект домино. В раздевалке Парижа уже говорят о Зидане, а Почеттино хотел бы возглавить МЮ. Саутгейт официально подписал новый контракт и посягает на рекорд сборной Англии в XXI веке.