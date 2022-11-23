ЧМ-2022

Во вторник на Мундиале сыграли 4 матча. Есть первая громкая сенсация. Аргентина ужасно провалилась на старте ЧМ-2022 – Месси проигрывает аутсайдеру группы с тремя отмененными голами, Италия радуется.

Тунис удержал ничью с Данией. Арбитр не назначил два пенальти, Корнелиус не забил с метра, европейцы снова разочаровали.

Польша и Мексика расписали ничью в пользу Аргентины. Роберт Левандовски не забил пенальти, 37-летний Гильермо Очоа стал героем.

Франция разгромила Австралию. Оливье Жиру стал вторым лучшим бомбардиром в истории "Ле Блё", догнав Тьерри Анри.

Еще один способ смотреть матчи чемпионата мира-2022. Теперь украинцы могут следить за Мундиалем с помощью приложения Дія.

Украина

Сергей Ребров может возглавить сборную Украины. УАФ готова предложить контракт тренеру сразу на 7 лет.

Мадридский Реал определился с суммой, которую готов выложить за Мудрика. Три гранда АПЛ составят "сливочную" конкуренцию.

Павелко и Записоцкий получили подозрения в Генпрокуратуре – президент УАФ тщательно маскировался.

Другие главные события

Криштиану Роналду официально покинул Манчестер Юнайтед. Клуб объявил о досрочном разрыве контракта с 5-кратным обладателем "Золотого мяча".

Владельцы ПСЖ могут продать клуб. Правда, только часть акций. По словам президента парижан, ему уже предлагали 4 миллиарда евро.

Хосеп Гвардиола останется в Манчестер Сити. Главный тренер "горожан" согласовал новый контракт. Действующее соглашение было рассчитано до окончания сезона 2022/23.