Украина

Динамо осталось без очередного лидера, потому что Владислав Ванат повредил ахилл. Игорь Суркис назвал главную проблему Динамо, заговорив о полуфинале Лиги чемпионов во времена Лобановского. Динамо возглавило мировой рейтинг по наибольшему количеству воспитанников.

Вереск официально отреагировал на слухи о банкротстве. Источник сообщил дальнейшую судьбу на фоне многомиллионных долгов. Скандальный защитник СК Днепр-1 может стать соперником Трубина.

Наши за границей

Яремчук имеет большие проблемы в Валенсии – к жалкой статистике добавился статус "отшельника". Роман объявил "войну" СМИ. Форвард сборной Украины может оказаться в Серии А – Брюгге нашел неожиданный вариант.

Андрей Лунин сыграет за Реал в суперматче Лиги чемпионов, поскольку возвращение Кепы еще раз откладывается. Артем Довбик претендует на звание лучшего игрока Ла Лиги в ноябре.

Мир

Аргентина со скандалом нанесла Бразилии историческое поражение в отборе ЧМ – Месси забирал команду с поля. "73 в рейтинге ФИФА": Англия сенсационно вылетела в 1/8 ЧМ-2023. Тоттенхэм рискует потерять 10 очков – клуб подозревают в нарушении правил при трансферах.