Главные новости футбола 22 марта: Украина расписала ничью с Португалией, Мораес дебютировал в сборной

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 22 марта.

Португалия – Украина

Сборная Украины стартовала в отборе к Евро-2020 с ничьей против Португалии. "Сине-желтые" на выезде удержали нулевую ничью против действующих чемпионов Европы. Главный тренер нашей сборной Андрей Шевченко остался очень доволен результатом и игрой. Наставник пиренейцев считает, что его подопечные провели хороший поединок.

Новоиспеченный украинец Жуниор Мораес дебютировал за главную команду страны и загубил супершанс, который мог принести нам сенсационную победу. В целом в марте сборная Украины выступает на среднем уровне и лишь раз забила более 2 голов.

В другом матче Люксембург неожиданно одолел Литву и возглавил с 3 очками нашу квалификационную группу. Уже в понедельник Украине играть против этой крепкой команды – все будет не так легко.

Отбор к Евро-2020

Англия легко разгромила Чехию со счетом 5:0. Героем встречи стал партнер Александра Зинченко, который оформил хет-трик и заработал пенальти, а два других молодых игрока дебютировали за "трех львов".

Франция разбила на выезде Молдову, а первый гол чемпионов мира в квалификации к Евро получился очень красивым – Погба шедевральным ассистом помог отличиться Антуану Гризманну.

Турция обыграла Албанию, Исландия справилась с Андоррой, а Болгария благодаря фейковому пенальти вырвала ничью в матче с Черногорией.

Аргентина после возвращения Лионеля Месси в сборную уступила Венесуэле в товарищеском матче. На один гол "альбиселестес" соперник ответил тремя своими.

Другие новости

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