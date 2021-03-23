Сборная Украины

Национальная команда начала подготовку к старту в отборе на ЧМ-2022. Тесты 26-ти футболистов оказались отрицательными, а трое легионеров, которые прибыли позже, ожидают результата. "Сине-желтые" уже провели первую тренировку на киевском стадионе имени Банникова, готовясь к матчу с действующими чемпионами мира. К слову, звезда французов Килиан Мбаппе может не сыграть против Украины.

Защитник Вулверхэмптона Макс Килман вряд ли сыграет за команду Андрея Шевченко. Ему будет сложно получить разрешение от ФИФА – журналист раскрыл подробности. Но есть еще одна, куда более неприятная новость. Тарас Степаненко может пропустить Евро-2020 – травма хавбека оказалась серьезнее, чем ожидалось.

УПЛ

Евгений Селезнев настроен разобраться в своей ситуации в Колосе. Ветеран, которого убрали из заявки на вторую часть чемпионата Украины, считает такие действия неправомерными.

Тайсон пошел на уступки в переговорах с Интернасьоналем. Как известно, бразилец переведен в дубль Шахтера и не скрывает желания покинуть клуб.

Сергей Ребров отказался возглавить Динамо прошлым летом – наставник Ференцвароша объяснил свое решение.

Тренерский штаб Львова пополнился отцом Романа Яремчука.

Мир

Хаби Алонсо возглавит Боруссию М, утверждают немецкие СМИ. В той же Германии украинский форвард дебютным голом покорил местные СМИ и соцсети – команда недели, шикарные оценки и "золотая статуя".

Ювентус может уволить Андреа Пирло – тренер "Старой синьоры" получил ультиматум.

"Футбол 24" выделил главные события европейского уикенда. Также мы выяснили положение в борьбе за "Золотую бутсу": Левандовски наращивает отрыв, Холанд и Месси гонятся за Роналду, Яремчук – лучший из украинцев.