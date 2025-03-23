"Футбол 24" представляет дайджест главных событий за 22 марта 2025 года.

Бельгия – Украина

Продолжаются последние приготовления перед ответным матчем плей-офф Лиги наций. Пресс-конференция Реброва – о состоянии Довбика, "дыре" в составе и претензиях соперника. "Футбол 24" подсказал, где смотреть матч Бельгия – Украина.

"Я совсем не удивлен этим": де Брюйне выделил уникальную черту Зинченко перед матчем с Украиной.

Младшие сборные Украины

Украина U-17 упустила победу над Италией, дважды пропустив в добавленное время – "сине-желтые" не смогли пробиться на Евро-2025.

Сборная Украины U-20 минимально обыграла Северную Ирландию U-21 – гол дебютанта остался за кадром.

Украина U-16 на классе разобралась с Румынией – экс-звезда Карпат отомстил за поражение Реброва и Ко на Евро-2024.

УПЛ

Шахтер и еще 5 клубов УПЛ получили официальное наказание от КДК УАФ.

Черноморец определился с новым тренером – Бабича заменит серебряный призер УПЛ.

Отбор на ЧМ-2026

Европейский отбор: матч с участием украинца завершился погромом с голами-шедеврами. Холанд и компания разбили представителей УПЛ, Гибралтар потерял чудо за 3 минуты. Экс-звезда Шахтера помог Израилю одержать победу, лидер Байера принес команде три очка.

Южная Америка: Аргентина без Месси победила Уругвай, Эквадор благодаря дублю Валенсии одолел Венесуэлу.

Африка: Салах оформил очередные гол+пас и приблизил Египет к ЧМ-2026 – это уже его 59-е результативное действие в сезоне.