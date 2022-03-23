Главные новости футбола 22 марта: детали жеребьевки ЧМ-2022, тренер Шахтера хочет уйти, обстрел Донбасс Арены
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 22 марта.
Украина
Ассистент Роберто Де Дзерби анонсировал уход из Шахтера, а сам наставник "горняков" может возглавить Интер.
Лидеров Динамо и Шахтера сватали в румынский клуб, однако игроки оперативно все опровергли.
Динамо U-19 – Спортинг U-19: матч Юношеской лиги УЕФА таки состоится – журналист раскрыл подробности.
Донбасс Арена снова рушится в эпицентре войны – ужасные последствия обстрелов заброшенного суперстадиона.
"Сам бы взял автомат": Йожеф Сабо после операции – о героях ВСУ, российских фашистах и отказе эвакуироваться в Венгрию.
ЧМ-2022
Сборная Украины в любом случае пострадает – ФИФА утвердила процедуру жеребьевки группового этапа чемпионата мира. Сама жеребьевка пройдет 1 апреля.
"Есть руки, ноги, футбольное поле": Ярмоленко не понравилась инициатива подарить Украине прямую путевку на ЧМ-2022.
Мир
Великобритания и Ирландия примут Евро-2028 из-за отсутствия конкурентов.
Финансовый фейр-плей исчезнет – УЕФА готовит очередную реформу в футболе.
Италия – Аргентина: утверждены дата и место проведения битвы между чемпионами Европы и Южной Америки.