Украина

Ассистент Роберто Де Дзерби анонсировал уход из Шахтера, а сам наставник "горняков" может возглавить Интер.

Лидеров Динамо и Шахтера сватали в румынский клуб, однако игроки оперативно все опровергли.

Динамо U-19 – Спортинг U-19: матч Юношеской лиги УЕФА таки состоится – журналист раскрыл подробности.

Донбасс Арена снова рушится в эпицентре войны – ужасные последствия обстрелов заброшенного суперстадиона.

"Сам бы взял автомат": Йожеф Сабо после операции – о героях ВСУ, российских фашистах и отказе эвакуироваться в Венгрию.

ЧМ-2022

Сборная Украины в любом случае пострадает – ФИФА утвердила процедуру жеребьевки группового этапа чемпионата мира. Сама жеребьевка пройдет 1 апреля.

"Есть руки, ноги, футбольное поле": Ярмоленко не понравилась инициатива подарить Украине прямую путевку на ЧМ-2022.

Мир

Великобритания и Ирландия примут Евро-2028 из-за отсутствия конкурентов.

Финансовый фейр-плей исчезнет – УЕФА готовит очередную реформу в футболе.

Италия – Аргентина: утверждены дата и место проведения битвы между чемпионами Европы и Южной Америки.