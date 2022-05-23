Украина

Андрей Ярмоленко объявил об уходе из Вест Хэма, цвета которого защищал с 2018 года. Украинец получит статус свободного агента.

Александр Петраков довызвал в сборную Украины дебютанта-легионера. Правда, к лагерю команды он пока не присоединился.

Сергей Ребров получил заманчивое предложение из ОАЭ.

Киевское Динамо узнало второго потенциального соперника в квалификации ЛЧ.

Топ-матчи дня

Манчестер Сити стал чемпионом Англии. Команда Хосепа Гвардиолы обыграла Астон Виллу, уступая 0:2. Три гола за 5 минут позволили "горожанам" оформить чемпионский титул во втором сезоне подряд.

Активно приобщился к этому Александр Зинченко, отдавший голевой пас – четвертый в АПЛ 2021/22. После матча украинец с сине-желтым флагом не сдержал эмоций.

Тоттенхэм вышел в Лигу чемпионов, опередив Арсенал. Также определился третий неудачник АПЛ.

Милан завоевал Скудетто впервые за 11 лет. Чемпионство "россонери" оформили благодаря разгромной победе над Сассуоло.

Барселона завершила сезон поражением от Вильярреала, получившего путевку в Лигу конференций 2022/23.

Другие главные события

Мюнхенская Бавария подтвердила первый летний трансфер. Чемпионы Германии получат новичка на правах свободного агента.

Стали известны некоторые подробности нового формата Лиги чемпионов, который вступит в силу в сезоне 2024/25.