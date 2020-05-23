Главные новости футбола 22 мая: Динамо слабо провело первый матч после карантина, Цыганков отказал Арсеналу

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 22 мая.

Украина

Динамо готовится к возобновлению УПЛ. Киевский клуб провел первый матч после карантина. Спарринг с Рухом завершился нулевой ничьей: чемпиона мира наказывают, (не)приятный сюрприз, слабая игра с клубом Первой лиги, только 3 динамовцы без замен. Игорь Суркис сделал главный вывод после этого поединка.

Соперник Динамо по Кубку Украины уступил Львову в драматической перестрелке. Александрия победила Ворсклу в сверхрезультативном спарринге с 6 голами, однако у "горожан" плохие новости – капитан команды близок к завершению карьеры из-за тяжелой травмы.

Виктор Цыганков имел шанс сменить Динамо на Арсенал, но отказался – Суркису готовы были платить солидную сумму. Защитник Шахтера получил серьезное повреждение и выбыл минимум до конца сезона. В Первой лиге могут аннулировать результаты – есть 3 варианта окончания сезона.

Европа

Ла Лига перенесла возобновления турнира – известны обстоятельства. Барселона стала чемпионом – в Испании протестировали работу искусственного интеллекта. Каталонцы приняли окончательное решение о будущем Антуана Гризманна.

Герта разгромила Унион в берлинском дерби – 4 гола за тайм и 35-летний герой в главной роли. АПЛ одобрила продажу Ньюкасла шейхам. Лидер Челси может добровольно пропустить завершения сезона АПЛ.

"Иногда хочется послать всех на**й": мать Роналду спровоцировал скандал из-за Джорджины – пришлось все объяснять.

Наши за границей

"Джокер" Юрия Вернидуба организовал разгромную победу Шахтера с фантастическим голом – украинский тренер уже в призовой тройке чемпионата Беларуси.

Дмитрий Чигринский попал в топ-10 самых провальных трансферов Гвардиолы. Игорь Йовичевич с победы дебютировал во главе Динамо Загреб – пострадал клуб украинца.

Бомбезная тренерская дуэль за Лигу чемпионов, Артем Милевский в финале, Сергей Ребров выходит из карантина – анонсируем топ-матчи уик-энда.