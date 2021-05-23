Сборная Украины

Украина – Бахрейн: Андрей Шевченко пообщался с прессой накануне спарринга с азиатами. Команда Шевченко получила ливень комплиментов от тренера соперника.

Полузащитник Николай Шапаренко раскрыл секрет подготовки сборной Украины к спаррингу с Бахрейном. Хавбек Евгений Макаренко рассказал об атмосфере в национальной команде.

Европа

Мадридский Атлетико вырвал титул в Испании с чемпионским голом Суареса. В свою очередь Бетис благодаря фантастическому камбэку прошел в ЛЕ, Эльче спасся от вылета, Валенсия отправила Уэску ​​в Сегунду.

Мюнхенская Бавария разгромила Аугсбург, Боруссия М отправила Вердер во вторую Бундеслигу, Кельн будет играть переходные матчи. Роберт Левандовски превзошел достижение Герда Мюллера – форвард Баварии стал рекордсменом чемпионата Германии.

В Серии А Сампдория разгромила Парму в 500-м матче Квальяреллы, а Кротоне с украинцем в ​​заявке не победил Фиорентину. Суонси расписал ничью с Барнсли, Брентфорд совершил камбэк – определились последние претенденты на выход в АПЛ.

Другие топ-события

Украинец Роман Безус с голом и ассистом стал героем Гента в финальной битве за еврокубки – Яремчук травмировался в последнем матче сезона. Тем временем Сергей Ребров попал в шорт-лист руководства Фенербахче.

УАФ предложила новый вариант перехода клубов между УПЛ и Первой лигой. Ветеран Артем Милевский имеет ряд предложений из-за рубежа.

Форвард Карим Бензема получил историческую награду в Европе – Месси, Роналду и другие звезды далеко позади. Экс-голкипер Барселоны Арнау внезапно умер в 46 – он подписывал Лунина в Овьедо.