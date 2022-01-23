Украина

Динамо одержало вторую победу на сборах в Испании, снова устроив разгром. Команда Мирчи Луческу без особых проблем сокрушила соперника из Люксембурга – видео голов.

Заря заморозила конфликт с Громовым. Форвард, находившийся в дубле из-за отказа продлить контракт, уже работает с командой на сборах в Турции и готовится к возобновлению сезона.

Топ-матчи дня

Эвертон на глазах Виталия Миколенко снова проиграл. Украинец пропустил игру с Астон Виллой из-за травмы. Манчестер Юнайтед дожал Вест Хэм на последних секундах, а Ман Сити не выиграл впервые за 13 матчей. Роскошная победная серия "горожан" прервалась, но лидерству пока ничего не угрожает.

Интер вырвал победу над Венецией и продолжает лидировать в Серии А. Лацио поделил очки с Аталантой – Руслан Малиновский не сыграл.

Спектакль дня выдал Атлетико, который обыграл Валенсию, проигрывая 0:2 после первого тайма.

Мир

Хосеп Гвардиола назвал условие ухода из Манчестер Сити в котором работает уже шестой год.

Андрей Шевченко стал фаворитом на должность тренера сборной Польши, которого официально объявят 31 января. Жена украинца может оказаться ключевым фактором назначения.