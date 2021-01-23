Украина

Динамо определилось с одним из спарринг-партнеров на втором сборе в Турции и анонсировало товарищеский матч с национальной сборной. КДК УАФ оштрафовал Игоря Суркиса на 50 тысяч грн за высказывания во время интервью.

Мирча Луческу хочет наладить сотрудничество Динамо с европейским клубом и уже планирует подписать в Киев их капитана. Шахаб определился, где хотел бы продолжить карьеру. Рух нацелился на еще одного легионера.

Босния и Герцеговина получила нового тренера – он будет противостоять сборной Украины в отборе на ЧМ-2022.

Европа

Уик-энд начался с космической перестрелки Боруссий. Дортмунд проиграл Гладбаху впервые за 5 лет и вылетел из зоны Лиги чемпионов. Ужас стандартов перевесил чудеса Санчо и Холанда. Впереди еще много всего интересного: Малиновский едет в нефартовый Милан, вторая битва МЮ с Ливерпулем, Реал и Барса в погоне за Атлетико.

Де Брюйне не поможет Манчестер Сити в ближайших матчах – ситуация хуже, чем ожидалось. Милан официально объявил о переходе защитника Челси. Мбаппе готов покинуть ПСЖ только ради двух клубов. Эдегор в шаге от перехода в Арсенал – Реал пошел вопреки желанию хавбека.

Наши за границей

Реал "определился" с будущим Андрея Лунина после позорного поражения в Кубке Испании. Роман Яремчук – о возможном уходе из Гента: "Мои пожелания здесь не учитываются". Руслан Малиновский нуждается в операции. Ференцварош облегчил задачу Сергею Реброву на следующий сезон.