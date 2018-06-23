Главные новости футбола 22 июня: Лунин и Срна нашли новые клубы, Бразилия, Нигерия и Швейцария ликуют на ЧМ-2018

Андрей Лунин в Реале, Дарио Срна в Италии, драматические бои на Чемпионате мира 2018 и другие главные новости и темы дня в дайджесте от "Футбол 24".

Андрей Лунин – первый украинец в Реале

В это трудно поверить, но факт. Лунин перешел в Реал Мадрид, став первым украинским трансфером этого легендарного клуба в истории. Контракт подписан на 6 лет.

Лунин и Реал: Мадрид рассматривает 3 варианта для развития карьеры украинского вратаря. Озвучена и трансферная стоимость голкипера, который перешел из Зари. Игрок национальной сборной Украины в свои 19 лет оказался на настоящем звездном распутье.

ЧМ-2018

Бразилия – Коста-Рика: Коутиньо спас "селесао" от фиаско, Неймар проиграл дуэль VAR, мастер-класс для Лунина. Эх, трагедия фаворитов и невероятное счастье аутсайдеров были так близко. Кейлор Навас потянул 7 ударов бразильцев и показал, насколько нелегко будет Лунину и другим вратарям бороться с ним за место №1 в Реале.

Нигерия – Исландия: матч Франция – Аргентина на ЧМ-2018 стал более реальным, или Кризис жанра обидчиков Украины. Лучший из возможных вариантов для команды Месси, чтобы отмыть позор разгрома от хорватов и все же сотворить чудо в виде выхода в 1/8 финала. Теперь нужно выиграть наконец хотя бы у Нигерии и надеяться, что Исландия сыграет с хорватами вничью или с на 2 гола худшей разницей в случае победы обоих конкурентив. Есть и еще совсем сумасшедший вариант, при котором Аргентина выиграет 2:0 (3:1 и т.д.), а Исландия 2:1 (3:2). Тогда путевку в плей-офф получит та команда, у которой меньше карточек.

ЧМ-2018: Швейцария вырвала победу над Сербией. Последние опустились на 3-е место перед последним туром, в котором сыграют против Бразилии и вынуждены только побеждать. Интересно, что в обоих матчах группы E победу одерживали в компенсированное арбитром время. На ЧМ-2018 до сих пор не случилось ни одного поединка, который завершился бы скучными 0:0.

Украина разрывает трансферный рынок Италии

Еще 2 официальных трансфера чемпионата Украины, которые навели хорошего шороху в Европе. Легенда Ювентуса Фабрицио Раванелли подписал контракт с киевским Арсеналом. Итальянец обещает прививать новичку УПЛ схему 4-3-3 и атакующий футбол.

"Сейчас я бы забивал 60 голов за сезон и стоил 80 миллионов фунтов". В отдельном материале "Футбол 24" объясняет, почему Фабрицио Раванелли – суперзвезда, которая подорвет УПЛ.

Сначала в пятницу, 22 июня, Шахтер вывел из обращения 33 номер Срны. Ситуация чисто в итальянском духе. А потом оказалось, что этот акцент неспроста. Итальянский борец за выживание (16-е место в прошлом сезоне Серии А) Кальяри объявил о трансфере Срны.