Украина

Динамо выехало на сбор в Румынию. Супряга и Цитаишвили присоединились к команде, отсутствуют лидеры и легионеры. Витиньо воспользовался правилом ФИФА, чтобы не возвращаться в Динамо. Киев назвал дату и место проведения матча Лиги чемпионов.

Опасность ракетного удара: в УПЛ разработали алгоритм действий в момент воздушной тревоги. Матчи Первой и Второй лиги планируется проводить по принципу УПЛ. Шахтер передал гуманитарную помощь для ВСУ.

Трансферы

Бавария восстановила интерес к Диалло, который не рассматривает вариант с возвращением в Динамо. Тоттенхэм может освободить место для Забарного – у "шпор" хотят купить обидчика Украины с похожими характеристиками.

Садьо Мане официально стал игроком Баварии. Мы попытались оценить этот трансфер. Эвертон нашел альтернативу Зинченко в Тоттенхеме. Марлон может перебраться в лагерь 24-кратного европейского чемпиона.

Мир

Пушка Малиновского признана лучшим голом Аталанты в сезоне. Челси официально подтвердил уход многолетней помощницы Абрамовича. Барселона наконец-то "сломала" Дембеле в переговорах. В Молдове нашли замену Юрию Вернидубу, покинувшему Шериф ради ВСУ.