Главные новости футбола 22 июля: Ребров отказался возвращаться в Динамо, Милан выбрал тренера, феерия Ливерпуля и Челси

Динамо

Сергей Ребров отказался возглавить Динамо. Таким образом, круг претендентов на вакантную должность постепенно сужается. Кроме Виктора Скрипника, чаще всего фигурирует имя хорвата Ненада Бьелицы. Бывший наставник загребского Динамо отказался от хорошего предложения из Европы, а в разговоре с "Футбол 24" заявил, что ему было бы интересно поработать в Киеве.

Между тем, в СМИ активно распространяются слухи об интересе Динамо к Мирче Луческу. Якобы киевский клуб уже ведет переговоры с бывшим наставником Шахтера, который привел "горняков" к победе в Кубке УЕФА.

Украина

УПЛ объявила окончательный вердикт по делу Карпат. Львовский клуб не подал апелляцию на решение об исключении из Премьер-лиги, поэтому получил технические поражения, а турнирная таблица претерпела определенные изменения.

Болельщики возвращаются на футбольные матчи. Украинские фанаты смогут посетить уже поединки плей-офф за место в Лиге Европы, которые пройдут 25 июля. Об этом заявил глава УАФ Андрей Павелко после разговора с министром здравоохранения Украины. Правда, пока речь идет лишь о частичном заполнении трибун.

Сборная Украины узнала место проведения поединка Лиги наций против Швейцарии, который состоится в ноябре этого года.

Мир

МЮ и Вест Хэм разошлись миром в 37-м туре АПЛ. Андрей Ярмоленко сыграл всего несколько минут, а его команда сохранила прописку в элите. В центральном матче дня Ливерпуль и Челси устроили голепад, забив на двоих 8 мячей. После игры команда Клоппа получила чемпионский кубок.

Стефано Пиоли останется главным тренером Милана. Клуб объявил о подписании нового контракта с наставником до 2022 года. А вот Барселона ведет переговоры с тренером, который не работает уже 4 года.

Зинченко получил вердикт от Гвардиолы и фанатов за две недели до Реала – украинец на распутье. К слову, испанский гранд ответил на слухи об интересе к звезде сборной Украины.