Лига чемпионов

Манчестер Сити провалил тайм на поле Лейпцига и усложнил себе жизнь в Лиге чемпионов. Гвардиол наказал за пассивность Гвардиолу, не сделавшего ни одной замены.

Интер в большинстве дожал Порту – джокер Лукаку забил победный гол, судья спас фэйр-плей, а "нерадзурри" снова ссорились на поле.

Украина

Шахтер и СК Днепр-1 сегодня проведут ответные матчи плей-офф Лиги Европы и Лиги конференций. Днепр-1 рискует потерять Довбика на поединок с АЕКом – форвард сборной Украины получил травму.

Цыганков вывез из Украины более полумиллиона валюты наличными – стала известна официальная зарплата игрока в Динамо. Ворскла официально отпустила двух воспитанников Динамо в Ингулец.

Шевченко продал флаг Украины за 110 тысяч евро и осчастливил итальянского таксиста. "Иммобиле подарил мне футболку": украинец прошел просмотр в Лацио и ждет вызова в сборную.

Месси и Барселона

Отец Месси встретился с Лапортой – шансы Лионеля на возвращение в Барселону растут. Аргентинец готов играть в Барсе за "скромную" зарплату – сразу две звезды каталонцев будут получать больше.