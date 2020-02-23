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Главные новости футбола 22 февраля: Динамо вырвало победу у Ворсклы, Реал отдал лидерство Барселоне, Сити одолел Лестер

07:00 4 Читати українською
Главные новости футбола 22 февраля: Динамо вырвало победу у Ворсклы, Реал отдал лидерство Барселоне, Сити одолел Лестер
Динамо – Ворскла / Фото ФК Динамо

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 22 февраля.

Украина

УПЛ вернулась после зимней паузы. В стартовом поединке Заря одолела Мариуполь и продолжает гонку за "серебряную" ступеньку турнира.

Динамо только благодаря голу на последних минутах смогла дожать Ворсклу. Вашему вниманию видео голов поединка.

Вингер "бело-синих" Бенито пока завоевывает доверие тренерского штаба в молодежной команде Динамо, где сумел отличиться очередным голом.

Европа

Манчестер Сити в центральном матче 27-го тура АПЛ одолел Лестер, Гвардиола настораживает отношением к Зинченко.

Реал сенсационно уступил Леванте и пропустил на первое место Барселону, которая разгромила соперника благодаря покеру Месси. Вашему вниманию видео невероятных голов аргентинца.

Челси дома сумел переиграть Тоттенхэм и увеличил шансы на сохранение лигочемпионовского места.

Украинцы за рубежом

Украинский хавбек Иван Петряк продолжает феерить в чемпионате Венгрии, игрок отметился первым в карьере хет-триком. В свою очередь команда Сергея Реброва потерпела неожиданное поражение.

Роман Зозуля помог Альбасете победить соперника и прервать затянувшуюся серию неудач.

Украинский форвард Артем Кравец голом помог своей команде осуществить камбэк в матче чемпионата Турции.

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