Главные новости футбола 22 февраля: Динамо вырвало победу у Ворсклы, Реал отдал лидерство Барселоне, Сити одолел Лестер

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 22 февраля.
Украина
УПЛ вернулась после зимней паузы. В стартовом поединке Заря одолела Мариуполь и продолжает гонку за "серебряную" ступеньку турнира.
Динамо только благодаря голу на последних минутах смогла дожать Ворсклу. Вашему вниманию видео голов поединка.
Вингер "бело-синих" Бенито пока завоевывает доверие тренерского штаба в молодежной команде Динамо, где сумел отличиться очередным голом.
Европа
Манчестер Сити в центральном матче 27-го тура АПЛ одолел Лестер, Гвардиола настораживает отношением к Зинченко.
Реал сенсационно уступил Леванте и пропустил на первое место Барселону, которая разгромила соперника благодаря покеру Месси. Вашему вниманию видео невероятных голов аргентинца.
Челси дома сумел переиграть Тоттенхэм и увеличил шансы на сохранение лигочемпионовского места.
Украинцы за рубежом
Украинский хавбек Иван Петряк продолжает феерить в чемпионате Венгрии, игрок отметился первым в карьере хет-триком. В свою очередь команда Сергея Реброва потерпела неожиданное поражение.
Роман Зозуля помог Альбасете победить соперника и прервать затянувшуюся серию неудач.
Украинский форвард Артем Кравец голом помог своей команде осуществить камбэк в матче чемпионата Турции.