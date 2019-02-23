Главные новости футбола 22 февраля: Динамо узнало соперника в 1/8 Лиги Европы, Челси получил трансферный бан

Динамо сыграет с Челси в Лиге Европы

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 22 февраля.

Динамо сыграет с Челси в Лиге Европы

По результатам жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы Динамо будет противостоять Челси. Поединки пройдут 7 и 14 марта, первый матч киевляне сыграют на выезде.

"Футбол 24" собрал реакцию соцсетей на результаты жребия, а также взял эксклюзивный комментарий у Мирона Маркевича. Кроме того, мы выяснили реакцию английских СМИ на будущее противостояние Челси с Динамо.

Вашему вниманию все результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы.

К слову, своего соперника в 1/8 Юношеской лиги УЕФА узнало и Динамо U-19, которое после победы над Ювентусом сыграет против Хоффенхайма.

Украинцы за рубежом

Гент победил Стандард в матче чемпионата Бельгии – Роман Яремчук вышел в стартовом составе и был заменен. Роман Безус весь поединок провел на скамейке запасных.

Ризеспор Николая Морозюка одержал очередную победу – уже пятую в последних 6-ти поединках. Украинец отыграл весь матч, но стал одним из худших в своей команде.

Дмитрий Коркишко отличился голом в Турции и помог Хатайспору одержать победу.

Другие главные события

В чемпионате Италии Милан разгромил Эмполи, а Кшиштоф Пйонтек отметился очередным голом.

Соперник Динамо Челси получил наказание от ФИФА. Лондонцам запретили регистрировать новых игроков в следующие 2 трансферные окна. Причиной стали нарушения при оформлении несовершеннолетних футболистов. Челси уже заявил, что обжалует данное решение.

Также рискуют получить наказание и Динамо с Шахтером – УЕФА открыл производство против украинских клубов за поведение болельщиков во время матчей Лиги Европы.

Лидер защиты Манчестер Сити Эмерик Ляпорт подписал новый контракт с клубом, который рассчитан до лета 2025 года.

Голкипер Динамо Денис Бойко попал в команду недели в Лиге Европы.