Футбол 24 представляет дайджест главных новостей за 22 декабря 2021 года.

Украина

УПЛ близка к реализации единого телепула, который может начать работу уже на следующий сезон. За права сразятся два транслятора.

Десна продолжает терять игроков, черниговскую команду покинут еще несколько ключевых футболистов.

Ровенский Верес пригласил на зимние сборы воспитанника Ливерпуля.

Европа

В Кубке английской лиги определились все полуфиналисты. Вест Хэму с Андреем Ярмоленко не удалось пройти Тоттенхэм.

Реал в непростом матче одержал победу над Атлетиком благодаря дублю от Карима Бензема.

Звездный состав ПСЖ снова оступился в чемпионате Франции. Наполи неожиданно проиграл Специи Виктора Коваленко.

Другие новости

Звезда Манчестер Сити может надолго оказаться в тюрьме по обвинению в изнасиловании.

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