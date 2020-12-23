Украина

Лидер Шахтера Тайсон посетил тренировку Интернасьоналя и уже якобы подписал контракт с бразильцами. В свою очередь Владимир Шаран анонсировал уход сразу пяти игроков из Александрии зимой.

Английский Ливерпуль год следит за юным голкипером Руха. Тем временем львовский клуб расторг контракт с капитаном команды и опроверг подписание Милевского в зимнее трансферное окно.

Европейский мидуик

Английский Манчестер Сити вышел в полуфинал Кубка лиги, разгромив Арсенал на выезде – видео голов и обзор поединка 1/4 финала турнира.

Туринский Ювентус в меньшинстве разгромно уступил Фиорентине, а Кротоне одержал победу над Пармой в Серии А. В Кубке Германии Дортмунд обыграл Брауншвейг, Падерборн выбил Унион Берлин, а Боруссия М унизила соперника.

В Примере Барселона уверенно переиграла Вальядолид, а мадридский Атлетико переиграл Реал Сосьедад и закрепился на вершине чемпионата.

Другие топ-события

Итальянский Наполи выиграл апелляцию относительно технического поражения в матче против Ювентуса. Зато австрийский Зальцбург попал в допинг-скандал – сразу двое игроков могут получить длительную дисквалификацию.

Аталанта приобрела у Генка экс-партнера Малиновского – защитника Йоакима Мехле. Звезда ПСЖ Килиан Мбаппе стал лишь вторым в голосовании за лучшего спортсмена Франции.

Легендарный Икер Касильяс получил должность в руководстве Реала. В свою очередь ветеран Санти Касорла признан игроком года в сборной Испании.