Украина

Новый тренер молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса объявил заявку на матчи с Германией и Северной Ирландией. А вот Сергей Ребров довызвал игрока Динамо в национальную сборную Украины на матчи против Англии и Италии в отборе на Евро-2024.

Звездный легионер Шахтера получил серьезную травму и выбыл на несколько месяцев.

Андрей Лунин потеряет место в воротах Реала – Анчелотти сделал роковой выбор для украинца.

СК Днепр-1 сделал окончательный выбор тренера из Европы. Он будет представлен в ближайшие дни.

Трансферы

Шахтер объявил о подписании защитника европейской сборной. Очередной иностранец пополнил состав чемпионов Украины в летнее окно.

Назарий Русин получил еще один вариант продолжения карьеры в Европе – известна позиция Шахтера по поводу "перехвата" форварда.

Киевское Динамо заинтересовалось французским защитником – придется выиграть конкуренцию еще у 3-х клубов.

Криштиану Роналду получил нового звездного одноклубника. Аль-Наср оформил рекордный трансфер в своей истории.

Мир

Лига чемпионов: автогол стал роковым для Кочергина, де Йонг спас ПСВ от поражения, неудача экс-динамовца – все результаты первых матчей плей-офф квалификации.

Манчестер Сити остался без наставника – Гвардиолу экстренно прооперировали в Барселоне. В связи с этим тренер чемпионов Англии пропустит ближайшие матчи.

Аль-Наср в эпичном поединке азиатской ЛЧ вырвал победу на последних минутах – Роналду ассистировал, героем стал другой.