Главные новости футбола 22 августа: МЮ побил Ливерпуль и купил звезду Реала, два усиления для Шахтера
"Футбол 24" представит дайджест главных новостей за 22 августа.
Трансферы Шахтера
Шахтер объявил о трансфере Ивана Петряка. "Горняки" подписали еще одного легионера, который уже работал под руководством Йовичевича. Марьян Швед также завершает трансфер в Шахтер. Впрочем, дончане не могут договориться о переходах Назарины и Игнатенко.
Европа
Манчестер Юнайтед впервые победил в сезоне, уверенно обыграв Ливерпуль. Мерсисайдцы опустились на 16 позицию, пропустив от Санчо и Рашфорда. А еще Манчестер Юнайтед официально завершил трансфер Каземиро. Бразилец эмоционально попрощался с Реалом.
Украина
Динамо и другие клубы-бунтари получили транслятора – медиагруппа "1+1" сделала официальное заявление. Рух предложил компромисс в создании единого телепула УПЛ. Руслана Малиновского в Аталанте может заменить другой украинец. Львову угрожал трансферный бан из-за поддельных документов.