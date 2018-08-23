Главные новости футбола 22 августа: Динамо проиграло Аяксу в Лиге чемпионов, Ребров возглавил европейский клуб

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 22 августа.

Динамо проиграло в Лиге чемпионов

Динамо уступило Аяксу в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов. Выезд в Амстердам завершился поражением со счетом 3:1, все главные события произошли еще в первом тайме. На единственный забитый мяч Кендзеры голландцы ответили результативными ударами ван де Беека, Зиеша и Тадича. Смотрите видео голов и обзор матча.

Наставник Динамо Александр Хацкевич признал, что соперник сыграл лучше, но сказал, что все решится в ответном матче. Главный тренер Аякса Эрик Тен Хаг похвалил свою команду, однако также рассказал о важности второй части противостояния.

В других матчах игрового дня Лиги чемпионов греческий АЕК без Дмитрия Чигринского обыграл Видеотон, а прошлогодний обидчик Динамо Янг ​​Бойз расписал ничью с загребским Динамо.

Ребров возглавил Ференцварош

Сергей Ребров стал главным тренером Ференцвароша. Срок соглашения между сторонами не известен, а зарплата украинского специалиста составит 1,5 миллиона евро в год.

Ребров пообещал приложить максимум усилий, чтобы вернуть Ференцварош на высокий уровень в еврокубках. Ассистентом Сергея Станиславовича в венгерском клубе будет экс-тренер академии Динамо.

"Футбол 24" рассказал все о Ференцвароше, который проиграл Динамо знаменитый финал и раскрыл Петряка-бомбардира.

Реал определился с новым клубом Лунина

Тренерский штаб Реала решил не оставлять Андрея Лунина третьим вратарем команды и отправить его в аренду для получения опыта в другой клуб Примеры. Авторитетные источники сообщают, что следующий сезон украинец проведет в Леганесе.

Еще одним серьезным претендентом на Лунина выступал Вальядолид. Однако Реал сделал выбор в пользу клуба из пригорода Мадрида, чтобы Андрей всегда находился под контролем.