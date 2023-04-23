Украина

В субботу тремя матчами продолжился 22-й тур УПЛ. Ворскла удержала победу над Металлистом в матче с 4-мяенальти в первом тайме. Вереск не сумел обыграть Минай с абсолютным антирекордом в УПЛ.

А главный матч тура сыграли в Киеве. Динамо и Шахтер разошлись миром в Классическом – Киев спасает неочевидный герой, судейство интереснее игры, дикие привозы, замена Мудрику и Цыганкову. После игры Мирча Луческу сообщил о своем уходе из Динамо. Правда, временном. Наставник вынужден лечь на операцию, а обязанности главного тренера будет исполнять Александр Шовковский. Не исключено, что до конца сезона 77-летний Луческу уже не вернется к работе.

В первой лиге Карпаты спасли ничью с прямым конкурентом. Львовяне рискуют существенно отстать от зоны прямого выхода в УПЛ.

"Я свое решение принял": Сергей Ребров взбешен инсайдами относительно своей дальнейшей карьеры.

Топ-матчи дня

Ливерпуль выиграл эпичную перестрелку и продолжает сохранять призрачные шансы на ЛЧ. Манчестер Сити в эконом-режиме вышел в финал Кубка Англии, где ждет Де Дзерби или МЮ.

Бавария потерпела сенсационное поражение. Томас Тухель снова не выиграл, потерял лидерство и открыл Боруссии путь к титулу. Дортмунд обыграл Айнтрахт и за 5 туров до завершения чемпионата вышел на первое место Бундеслиги.

Реал уверенно обыграл Сельту после выхода в полуфинал ЛЧ.

Другие главные события

Бавария увела тренера Челси – лондонцы получат значительную компенсацию за бывшего ассистента Томаса Тухеля.

А вот сам Челси планирует значительно сократить состав. Сразу 8 игроков могут покинуть лондонскую команду.

Лионель Месси поставил неожиданное условие Барселоне, если онадействительно хочет вернуть форварда в летнее окно.