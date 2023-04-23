Главные новости футбола 22 апреля: ничья Динамо и Шахтера, Шовковский вместо Луческу, провал Баварии
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за субботу, 22 апреля.
Украина
В субботу тремя матчами продолжился 22-й тур УПЛ. Ворскла удержала победу над Металлистом в матче с 4-мяенальти в первом тайме. Вереск не сумел обыграть Минай с абсолютным антирекордом в УПЛ.
А главный матч тура сыграли в Киеве. Динамо и Шахтер разошлись миром в Классическом – Киев спасает неочевидный герой, судейство интереснее игры, дикие привозы, замена Мудрику и Цыганкову. После игры Мирча Луческу сообщил о своем уходе из Динамо. Правда, временном. Наставник вынужден лечь на операцию, а обязанности главного тренера будет исполнять Александр Шовковский. Не исключено, что до конца сезона 77-летний Луческу уже не вернется к работе.
В первой лиге Карпаты спасли ничью с прямым конкурентом. Львовяне рискуют существенно отстать от зоны прямого выхода в УПЛ.
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