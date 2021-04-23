Украина

Андрей Шевченко вызовет дебютанта в сборную Украины перед Евро-2020.

Мирча Луческу жестко наехал на фанатов Динамо после выхода в финал Кубка Украины. Ультрас, в свою очередь, объяснили очередную акцию против румына. Нещерет нуждается в операции – Динамо озвучило примерные сроки восстановления.

Шахтер попрощается с Каштру – специалист уже получил неожиданный вариант продолжения карьеры. Шахтер и шесть подводных камней, которые его потопили – разбираемся в проблемах "горняков". Александрия устроит грандиозную чистку – 7 лидеров в зоне риска.

Наши за границей

Руслан Малиновский продолжил результативные выступления за Аталанту. Украинец отметился голом и тонной креатива в матче против Ромы. После ранней замены Малиновского команда поплыла и упустила победу. Наставник Руслана попытался объяснить неудачу. А еще Малиновский дал интервью о Бергамо, Суперлиге, прозвище в Аталанте и перспективах Коваленко.

Александр Зинченко собирал реакцию на свою игру против Астон Виллы. "Зинченко показал, почему Гвардиола ему доверяет": украинца ругают, но нашли прогресс перед полуфиналом Лиги чемпионов и битвой за трофей.

Европа

Бильбао официально потерял право на проведение матчей Евро-2020. Кроме этого, появилась информация, что УЕФА решил перенести игры из Дублина в Россию. Англия может получить дополнительные матчи на Евро-2020 благодаря активной войне с Суперлигой.

Реал получил вердикт Чеферина на участие в полуфинале Лиги чемпионов. УЕФА ищет примирения с Суперлигой – площадкой торгов стала Лига чемпионов, но есть 2 препятствия. Реал не сможет подписать Мбаппе и Холанда – трансферные амбиции мадридцев "сдулись" вместе с Суперлигой.

Милан продлил контракт с Ибрагимовичем. Наполи разгромил Лацио в матче с семью голами – шедевры Инсинье и Мертенса приблизили партенопейцев к Лиге чемпионов. Барселона в матче с двумя автоголами и эпичным ляпом защитника одолела Хетафе.