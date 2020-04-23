Главные новости футбола 22 апреля: Хачериди накажут за скандальное удаление, УПЛ вернется с интенсивным графиком

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 22 апреля.

Украина

УПЛ подготовила график завершения сезона 2019/20. Чемпионат будет доигран в интенсивных условиях.

Карпаты выдвинули Смалийчука на пост президента УПЛ. Львовяне вроде бы опоздали с обращением, но продлении карантина может возобновить процесс подачи заявок.

"После Карпат нас носили на руках и наливали": Михайленко ему отказал, а Кополовец помог с переездом. Интервью "Футбол 24" с хавбеком, который до 23 лет выступал на любительском уровне, а сейчас забивает Металлисту и СК Днепр-1.

Тансферы

Мадридский Реал может продать 11 игроков. Зидан расширил безжалостный "черный список" большими звездами при поддержке президента. Андрей Лунин – большой победитель революции на Бернабеу. Дэвид Бекхэм уже выбрал себе потенциального новичка, который попал в немилость к Зизу.

Нападающий Интера Лаутаро Мартинес пожертвует всем ради Месси, а Лео готов променять земляка на скандального форварда. А вот Луис Суарес заинтересовал Ривер Плейт – звезда Барселоны может объединиться с экс-легионером Карпат.

Мир

Хачериди ждет серьезный штраф за скандальное удаление: известна зарплата украинца в Бресте.

Йовичевич официально возглавил Динамо Загреб. Экс-тренер Карпат эмоционально прокомментировал свое назначение, вспомнив умершего отца.

Кике Сетьен 100 дней находится у руля Барселоны. "Футбол 24" рассказывает об успехах и неудачах тренера.